Waghäusel vor 2 Stunden

Rathaus Waghäusel: Einbrecher versuchen Tresor mit Flex zu öffnen

Zwischen Mittwochabend und Donnerstagmorgen brachen ein oder mehrere Täter in das Rathaus in der Gymnasiumstraße in Waghäusel ein. Dort versuchten sie, den Tresor mithilfe einer Flex zu öffnen. Das Vorhaben misslang jedoch und die Täter flüchteten ohne Beute. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere Tausend Euro.