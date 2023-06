Forst vor 33 Minuten

Polizeikontrolle bei Bruchsal: LKW-Fahrer arbeitet fast 24 Stunden durch

Am Donnerstag, 1. Juni, fand an der Tank- und Rastanlage Bruchsal Ost eine Polizeikontrolle statt, wobei zum Teil "gravierende Verstöße" festgestellt wurden. Wie die Polizei in einer Pressemitteilung berichtet, hätten 11 von 14 kontrollierten Fahrzeugen Mängel aufgewiesen.