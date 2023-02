Bruchsal vor 17 Minuten

Polizei warnt vor Giftködern in Bruchsal

Achtung Hundehalter! Wie die Polizei in einer Pressemitteilung informiert werden in Bruchsal offenbar Giftköder ausgelegt. Eine Hundebesitzerin musste am Dienstag bereits ihr Tier mit Vergiftungserscheinungen in eine Tierklinik bringen. Es sei nicht auszuschließen, dass das Tier am Vorabend im Bereich der Feldwege zwischen Büchenau und den Baggerseen Alte Allmend / Metzgerallmend einen ausgelegten Giftköder aufgenommen hatte.