vor 2 Stunden Bruchsal Nach Unfallflucht in Untergrombrach: 30-Jährige tritt und beleidigt Polizeibeamte

Am Freitag, um 17.15 Uhr, wurde eine 30-Jährige Audi-Fahrerin bei der Polizei gemeldet, da sie mit ihrem Auto einen in der Obergrombacher Straße geparkten Wagen beschädigte. Als die Polizei die Frau wenig später antraf, wurde die alkoholisierte Frau dermaßen aggressiv, dass die Polizeibeamten sie in Gewahrsam nahmen. Ein Polizeibeamter wurde von der Frau leicht verletzt. Nach einer Blutentnahme auf dem Revier wurde die immer noch schimpfende Frau von ihrem Ehemann abgeholt.