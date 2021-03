vor 7 Stunden Karlsruhe Nach Stoß vor Güterzug in Waghäusel: Zwei Brüder wegen versuchten Mordes vor Gericht

Einer reißt einen Mann von der Bank am Bahnhof und stößt ihn in die Gleise, der andere sichert das Gelände ab. Ein Güterzug rast heran. So soll es im letzten Sommer geschehen sein. Die Aufarbeitung folgt nun vor Gericht. Dabei wird es auch um die Frage nach dem Grund gehen.