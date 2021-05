vor 48 Minuten Waghäusel/Philippsburg Nach Großfahndung ins Netz gegangen: Polizei schnappt Bankräuber aus Wiesental

Am Freitag, um 12 Uhr, betrat ein bewaffneter Mann in der Philippsburger Straße in Wiesental eine Bankfiliale und konnte so eine nicht näher genannte Summe an Bargeld erbeuten. Eine danach eingeleitete Großfahndung mit Polizeihubschrauber führte die Polizei schließlich nach Huttenheim, wo das hinzugerufene Sondereinsatzkommando (SEK) einen 21-Jährigen und seine zwei Komplizen festnehmen konnte. Das gab das Polizeipräsidium Karlsruhe in einer Pressemitteilung bekannt.