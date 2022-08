Bruchsal vor 2 Stunden

Mutmaßliche Tötung an der eigenen Mutter: 42-Jähriger sitzt in Untersuchungshaft

In Bruchsal kam am Montag, den 8. August eine 62-jährige Mutter ums Leben. Der Tatverdächtige - der eigene Sohn - wurde am darauf folgenden Tag der Staatsanwaltschaft Karlsruhe vorgeführt. Der Mann sitzt derzeit in Untersuchungshaft.