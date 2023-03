"Eine 36-jährige Frau wurde am Samstagnachmittag, gegen 15 Uhr, in ihrer Wohnung in Philippsburg mit schweren Verletzungen aufgefunden. Trotz sofort eingeleiteter Erste-Hilfe-Maßnahmen verstarb die Frau an den Folgen der Verletzungen. Nach dem derzeitigen Stand muss von einem Kapitalverbrechen ausgegangen werden", heißt es dazu in einer Pressemitteilung der Polizei.

Die Kriminalpolizei Karlsruhe hat für die weiteren Ermittlungen eine 30-köpfige Sonderkommission eingerichtet.