Ein Mitglied eines örtlichen Anglervereins habe bereits am Abend des 21. Februars einen Treibstoff- und Ölgeruch im betroffenen Bereich wahrgenommen, so die Polizei in einer Meldung an die Presse. Gegen 7 Uhr am Tag darauf stellten die Beamten einen Ölfilm auf dem Gewässer fest. Um das Öl aufzuhalten, errichtete die Brettener Feuerwehr daraufhin insgesamt vier Ölspuren. Zusätzlich wurde eine Spezialfirma mit der Reinigung des Wassers beauftragt.

Polizei, Feuerwehr und örtliche Behörden arbeiten eng zusammen, um den Verursacher so schnell wie möglich zu finden. Weitere polizeiliche Ermittlungen werden im Fachdienst Gewerbe und Umwelt geführt. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich bei dem Polizeirevier Bretten mit der Rufnummer 07252/50 46 10 zu melden.