Bruchsal vor 2 Stunden

Messerangriff in Bruchsal: Streitigkeiten eskalieren

Ein Mann steht im Verdacht am Donnerstagmittag, 28. September, nahe des Bruchsaler Bahnhofs einen Passanten mit einem Messer angegriffen zu haben. Der Vorfall habe sich wohl im Nachgang zu einem Streit ereignet, wie Polizei und Staatsanwaltschaft in einer gemeinsamen Mittelung an die Presse erklären.