Karlsruhe vor 52 Minuten

Mega-Stau nach Massen-Karambolage auf der A5 bei Bruchsal: Verzögerung bis zu 60 Minuten

Wie die Polizei Karlsruhe auf Anfrage der Redaktion von ka-news.de mitteilt, kam es am Donnerstagmittag gegen 13.40 Uhr auf der A5 auf Höhe der Anschlussstelle Forst zu einem Unfall mit sechs Fahrzeugen. In der folge staut sich der Verkehr in Richtung Frankfurt auf über zehn Kilometer.