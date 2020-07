vor 11 Stunden Waghäusel Mann von Zug erfasst: Unbekannter soll ihn gestoßen haben

Ein Unbekannter soll in Waghäusel einen Mann bei einem Streit am Bahnhof ins Gleisbett gestoßen haben. Er wurde am Dienstagabend von einem herannahenden Zug erfasst und schwer verletzt, wie Polizei und Staatsanwaltschaft Karlsruhe mitteilten. Die Polizei fahnde mit einem Großaufgebot nach dem Tatverdächtigen. Sie ermittele wegen eines versuchten Tötungsdelikts.