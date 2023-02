Freitag, 17. Februar, 15:54 Uhr: Autobahn wieder frei

Wie die Polizei Mannheim nun mitteilt wurde die eingerichtete Vollsperrung der A5 nach dem LKW-Unfall um 14.15 Uhr aufgehoben. Einschränkungen aber weiter vorhanden. So ist aktuell lediglich der rechte Fahrstreifen nutzbar, weshalb es noch immer zu Verkehrsbeeinträchtigungen komme.

Ortskundigen Verkehrsteilnehmern wird nach wie vor empfohlen die Unfallstelle weiträumig zu umfahren. In Fahrtrichtung Karlsruhe gibt es keinerlei Sperrungen mehr. Die genaue Unfallursache ist nach wie vor Gegenstand der polizeilichen Unfallermittlungen.

Freitag, 17. Februar, 11.45 Uhr: Gegen Mittag frei

Nach aktuellen Informationen ist der Lkw-Fahrer zunächst auf der A5 in Richtung Heidelberg unterwegs gewesen, als er nach rechts von der Fahrbahn abkam und mit der rechten Leitplanke zusammenstieß. Anschließend habe der Fahrer die Kontrolle über das Fahrzeug verloren und gelangte schließlich zwischen den Mittelleitplanken zum Erliegen, erklärt die Polizei Mannheim.

Die hierbei entstandenen Verkehrsbeeinträchtigungen auf der A5 in Richtung Karlsruhe dauerten daraufhin an - sind derzeit allerdings wieder vollumfänglich freigegeben. Ab der Abfahrt Kronau von Karlsruhe in Richtung Heidelberg ist die Fahrbahn weiter vollgesperrt.

Derzeit sei bereits ein Kran eingetroffen und mit der Bergung des Lkw begonnen worden, erklärt die Polizei. Anschließend werde die Fahrbahn gereinigt. Der Fahrer konnte durch die Feuerwehr aus dem Unfallfahrzeug gerettet und mit leichten Verletzungen vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht werden, so die Beamten. Die Arbeiten werden nach Schätzung der Polizei bis zum frühen Nachmittag abgeschlossen sein. Eventuell werde der linke Fahrstreifen in Richtung Karlsruhe für die Bergung abermals kurzzeitig gesperrt.

Freitag, 17. Februar, 7.17 Uhr: 5 Kilometer Stau

Derzeit sind die Einsatzkräfte weiterhin mit der Sicherung der Unfallstelle beschäftigt, wie die Polizei mitteilt. In Richtung Karlsruhe ist momentan der linke Fahrstreifen gesperrt - der rechte Fahrstreifen und Standstreifen sind für den Verkehr freigegeben. Es herrscht etwa 5 Kilometer stau.