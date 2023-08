"Da bei dem Brand auch Betriebsmittel austraten, die in die Kanalisation gelangten, wurde das Umweltamt vor Ort gerufen. Die Nachlöscharbeiten und die Bergung des Kleinlasters zogen sich in den Nachmittag hinein", heißt es in einer Mitteilung an die Presse. Dadurch entstand ein Rückstau von mehreren Kilometern.

Bei dem Einsatz waren zirka 30 Einsatzkräfte vor Ort.