Zunächst sei der genau Einsatzort aufgrund mehrerer Notrufe in der Integrierten Leitstelle nicht klar zu bestimmen gewesen, wie ein Sprecher der Freiwilligen Feuerwehr Forst am Donnerstagabend mitteilt. Deshalb sei um 16.17 Uhr auch die Feuerwehr Kronau in nördlicher Fahrtrichtung zunächst mit alarmiert worden.

Schlechte Rettungsgasse und plaudernde Camper

Die ersten anrückenden Einsatzkräfte der Feuerwehr hatten Schwierigkeiten bei der Anfahrt - Die Rettungsgasse reichte nicht aus, heißt es. Dicht stehende Lastwagen blockierten die Durchfahrt auf der Mittelspur und ebenfalls dicht stehende Fahrzeuge erschwerten bereits die Auffahrt zur Autobahn.

Bild: ER24 / EinsatzReport24

"Der Höhepunkt stellte hierbei ein Autofahrer eines Wohnwagengespanns dar, welcher im Stau mitten auf der Autobahn mit anderen Autofahrern ausgestiegen war und so zunächst wieder zu seinem Auto laufen musste um der Feuerwehr freie Bahn zu schaffen", erklärt ein Sprecher der Feuerwehr Forst.

Brand greift auf Grünstreifen und Waldstück über

An der Einsatzstelle angekommen, war ein Kommandofahrzeug der Feuerwehr Baden-Baden bereits mit ersten Absicherungsmaßnahmen beschäftigt. Ein Auflieger eines Sattelzuges stand in Brand: Und das Feuer griff bereits auf den Grünstreifen und das Waldstück über, erklärt der Sprecher. Der Lkw-Fahrer reagierte zuvor besonnen und brachte seine Zugmaschine in Sicherheit.

Bildergalerie Lkw-Brand A5 Bruchsal - Feuerwehr Bruchsal Das könnte Sie auch interessieren

Ursache für den Brand war wohl ein Reifenplatzer, so die Feuerwehr. Mit mehreren Rohren unter Atemschutz sei das Feuer schließlich unter Kontrolle gebracht und ein Waldbrand verhindert worden, berichten die Einsatzkräfte.

Verletzt wurde niemand. Im Einsatz waren die Feuerwehren aus Forst und Bruchsal, sowie die Polizei mit rund 40 Kräften.

Aufgrund der Löscharbeiten musste die Autobahn voll gesperrt werden. Im weiteren Verlauf des Einsatzes konnten dann zwei Fahrspuren freigegeben werden. Es kam zu einem kilometerlangen Rückstau im Feierabendverkehr, so die Feuerwehr. Die Bergungsarbeiten dauerten bis in den späten Abend anderen.