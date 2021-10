vor 2 Stunden Kronau Brand auf Kronauer Campingplatz fordert ein Todesopfer

Nach einem Brand auf einem Campingplatz in Kronau (Kreis Karlsruhe) ist am Donnerstag eine Leiche gefunden worden. Nach Angaben der Polizei war das Feuer in einem Wohnwagen mit Vorbau oder Vorzelt aus zunächst unbekannten Gründen ausgebrochen. Nachdem die Flammen von der Feuerwehr gelöscht waren, entdeckten Einsatzkräfte eine verbrannte Leiche.