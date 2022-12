Karlsruhe vor 43 Minuten

Landratsamt Karlsruhe sucht Gastfamilien für Flüchtlingskinder

Immer mehr Menschen machen sich auf den Weg und verlassen ihr Heimatland aufgrund von Krieg oder der dort herrschenden Lebensumstände. Darunter sind auch viele Kinder und Jugendliche - ohne Familienangehörige. Darum sucht der Landkreis Karlsruhe geeignete Familien, Paare, Lebensgemeinschaften oder Einzelpersonen, die den Kindern (ab 12 Jahren) eine Unterkunft bieten können. Das Jugendamt im Landratsamt Karlsruhe und die Villa Kunterbunt in Bruchsal-Büchenau informieren dazu in einer digitalen Veranstaltung am Dienstag, 20. Dezember und 19. Januar, jeweils um 18 Uhr.