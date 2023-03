Forst vor 39 Minuten

Küchenbrand in Forst: Feuerwehr und Nachbarn retten Bewohnerin das Leben

Gegen 16.35 Uhr am 28. März ist die Freiwillige Feuerwehr Forst über einen Wohnungsbrand in der Schlesierstraße informiert worden - offenbar stand bereits der Dachstuhl in Brand, erklären die Einsatzkräfte. Mit rund 35 Einsatzkräften konnte der Brand schließlich unter Kontrolle gebracht und eine Bewohnerin über die Drehleiter gerettet werden.