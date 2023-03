Karlsruhe vor 2 Stunden

Kreuz Walldorf: Zwei Unfälle auf der A5 sorgen für Stauchaos am Mittag

Auf der A5, Höhe Kreuz Walldorf, hat es am Freitagmittag, 24. März, zwei Unfälle in beide Fahrtrichtungen gegeben. Dabei wurden zwei Personen verletzt. In Richtung Heidelberg musste zeitweise der mittlere und rechte Fahrstreifen gesperrt werden, wodurch ein Rückstau von mehreren Kilometern entstand. Inzwischen sind die Stellen jedoch wieder geräumt.