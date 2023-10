Wohl infolge eines Fahrfehlers verlor der Motorradfahrer gegen 16 Uhr in einer Kurve die Kontrolle über sein Fahrzeug und stürzte. Der 35-Jährige, der abgesehen von einem Motorradhelm keine Schutzbekleidung trug, zog sich bei dem Sturz erhebliche Verletzungen zu und wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Weitere Verkehrsteilnehmer waren nicht in den Unfall verwickelt.