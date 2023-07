Karlsruhe vor 5 Stunden

Bruchsal: Kandidaten für Poetry Slam im Dialekt gesucht

Zum ersten Mal veranstaltet der Arbeitskreis Heimatpflege im Regierungsbezirk Karlsruhe einen Poetry Slam in Mundart für junge Leute. Wer unter 30 Jahre alt ist und im Regierungsbezirk lebt oder geboren wurde, kann sich nach Angaben vom Dienstag bis zum 15. August bewerben. Ganz wichtig natürlich: Man muss einen der heimischen Dialekte sprechen, also Alemannisch, Kurpfälzisch, Schwäbisch oder Fränkisch - damit ist der badische Dialekt in Nordbaden gemeint, wie die Behörde mitteilte.