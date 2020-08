vor 3 Stunden Bruchsal Großer Schaden bei Brand auf Kasernengelände in Bruchsal

Ein Feuer hat in einer Lagerhalle auf einem Kasernengelände in Bruchsal (Kreis Karlsruhe) einen großen Schaden angerichtet. Nach Angaben der Feuerwehr vom Mittwoch geriet am Dienstagabend aus zunächst ungeklärter Ursache ein Fahrzeug in Brand.