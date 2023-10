Wiesloch vor 2 Minuten

Großbrand auf Recyclinghof in Wiesloch: Anwohner sollen wegen Rauchwolken die Fenster schließen!

Ein Großbrand auf einem Recyclinghof in der Bruchwiese in Wiesloch hält am Dienstag, 17. Oktober, Feuerwehr und Polizei auf Trab. Da sich dicke und große Rauchwolken entwickelten, sollen Anwohner in Wiesloch, Walldorf und Nußloch ihre Türen und Fenster geschlossen halten. Die Brandursache war zunächst unbekannt, ebenso die voraussichtliche Dauer der Löscharbeiten.