vor 1 Stunde

Großbrand in Kronau: Felder am Lußhardtsee stehen in Flammen

Am Lußhardt Badesee in Kronau herrscht ein Großbrand. Laut Angaben der Polizei stehen etwa drei Hektar der umliegenden Felder in Brand. Die Brandursache ist derzeit noch unklar, die Feuerwehr ist aktuell mit Löscharbeiten beschäftigt.