Bruchsal vor 1 Stunde

Grand Theft Auto in Bruchsal: Dieb nach Unfall auf der Flucht

In Bruchsal-Helmsheim hat ein bislang unbekannter Täter am Dienstagabend ein Auto geklaut, wie die Polizei Karlsruhe in einer Mitteilung an die Presse erklärt. Anschließend habe der Fahrer in Untergrombach unentgeltlich vollgetankt und dann auf seiner Flucht einen Verkehrsunfall in Weingarten verursacht.