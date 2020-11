vor 3 Stunden Östringen Gebäudebrand in Östringen: 370.000 Euro Schaden

Bei einem Gebäudebrand in Östringen im Landkreis Karlsruhe ist ein Sachschaden von etwa 370.000 Euro entstanden, 20.000 Euro davon an einem Nachbarhaus. Verletzte gebe es nicht, sagte ein Sprecher der Polizei am Dienstag.