vor 44 Minuten Forst Forst: Grasfläche im Neubaugebiet fing Feuer - womöglich wegen Funkenflug

In Forst nahe Bruchsal ist am Monatg zwischen Wohnhäusern eine Grasfläche in Brand geraten. Gegen 14 Uhr wurde der Flächenbrand der Feuerwehr gemeldet. Der Einsatz ist mittlerweile beendet, keine Person wurde verletzt.