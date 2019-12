vor 54 Minuten Forst Weihnachtliche Choreografie bei der Feuerwehr Forst: Wenn Martinshorn und Blaulicht auch Spaß machen

Das ist ein Weihnachtsgruß der ganz besonderen Art: Die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Forst haben sich für den Klassiker "All I want for Christmas" eine besondere Choreografie einfallen lassen. Im Mittelpunkt dabei die Einsatzwagen der Feuerwehr.