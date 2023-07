Bruchsal vor 2 Stunden

Feuerwehr-Goßeinsatz Bruchsal: Anwohner im brennenden Mehrfamilienhaus eingesperrt

Bewohner eines Mehrfamilienhauses bemerkten am Donnerstagabend, 27. Juli, eine starke Rauchentwicklung im Treppenraum. Wie die Feuerwehr in einer Pressemitteilung erläutert, wurden sie mit dem Alarmstichwort 'B5 – Menschenleben konkret in Gefahr' in die Friedrichstraße gerufen. 15 Personen waren zunächst durch den Rauch in ihren Wohnungen eingeschlossen. Acht mussten über eine Drehleiter gerettet werden, die übrigen konnten schließlich selbst ins Freie gelangen. Die Löscharbeiten dauerten bis in die Nacht hinein an.