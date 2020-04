vor 3 Stunden Philippsburg Brand in Philipsburger Gymnasium: Klassenzimmer stand in Flammen - Polizeihubschrauber im Einsatz

Bei einem Brand in einem Gymnasium in Philippsburg sind mindestens 200.000 Euro Schaden entstanden. Das Feuer brach in der Nacht zu Freitag in einem Klassenzimmer aus, wie die Polizei mitteilte.