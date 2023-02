von (ps/vem)

In einer Pressemitteilung des Karlsruher Verkehrsverbundes Karlsruhe (KVV) wird die Fahrplanänderungen der Busse im Karlsruher Landkreis vorgestellt. Dies betrifft die Tage vom 10. bis einschließlich 21. Februar.

Freitag, 10. Februar

Eisental (Bühl)

Ab 18 Uhr bis Betriebsschluss kann die Linie 274 die Haltestellen "Eisental Abzweig Affental“, "Eisental Traube“ und "Eisental Grundschule“ nicht bedienen. Alternativ kann die Haltestelle "Eisental Kapelle“ genutzt werden.

Samstag, 11. Februar

Varnhalt (Baden-Baden)

Die Linie 216 wird zwischen 12 Uhr und 18 Uhr innerörtlich umgeleitet. Die Haltestellen "Varnhalt Am Kirchberg“ und "Varnhalt Kirche“ können in diesem Zeitraum nicht bedient werden. Ersatzweise wird die Haltestelle "Varnhalt Im Lindenbosch“ sowie eine Ersatzhaltestelle in der Klosterbergstraße/Einmündung Umweger Straße angefahren.

Nach Veranstaltungsende (zirka 16.30 Uhr) fahren zusätzliche Busse in Richtung Baden- Baden und Bühl. Bruchsal: Die Linie 125 wird von 17 Uhr bis Betriebsschluss innerörtlich umgeleitet. Die Haltestellen "Bruchsal Schlossstraße“, "Bruchsal Kaiserstraße“, "Bruchsal Schloss“, "Bruchsal Käthe-Kollwitz-Schule“ und "Bruchsal Krankenhaus/B3“ können nicht bedient werden.

Ersatzweise wird die Haltestelle "Bruchsal Asamstraße“ sowie eine Ersatzhaltestelle in der Zollhallenstraße in Höhe des Schlossgartens angefahren.

Sonntag, 12. Februar

Bruchsal

Die Linie 125 wird ganztägig innerörtlich umgeleitet. Die Haltestellen "Bruchsal Schlossstraße“, "Bruchsal Kaiserstraße“, "Bruchsal Schloss“, "Bruchsal Käthe-Kollwitz- Schule“ und "Bruchsal Krankenhaus/B3“ können nicht bedient werden. Ersatzweise wird die Haltestelle "Bruchsal Asamstraße“ sowie eine Ersatzhaltestelle in der Zollhallenstraße in Höhe des Schlossgartens angefahren.

Die Linien 185 und 186 können zudem die Haltestellen "Bruchsal Rendezvous“, „Bruchsal Kaiserstraße“, "Bruchsal Pfeilerstraße“, "Bruchsal Bürger park“, "Bruchsal Württemberger Straße“, "Bruchsal Augartenstraße“, "Bruchsal Bergstraße“ und „Bruchsal Schwabenbrücke“ nicht bedienen.

Faschingsumzug Archivbild 2020 | Bild: Hajo Of

Als Ersatz für das Rendezvous wird die Haltestelle "Bruchsal Bahnhof“ an Steig 2 angefahren. Mittwoch, 15. Februar: Bühl: Ab 18.45 Uhr kann die Haltestelle „Bühl Rathaus“ nicht bedient werden und ist ersatzlos aufgehoben. Alternativ kann die Haltestelle "Bühl Bahnhof/ZOB“ genutzt werden. Donnerstag, 16. Februar: Waghäusel: Die Haltestelle "Waghäusel Rathaus“ ist für die Linien 125 und 128 ganztägig aufgehoben.

Freitag, 17. Februar

Büchenau

Die Linie 187 wird ab 17.30 Uhr innerörtlich umgeleitet und kann die Haltestelle "Büchenau Verwaltungsstelle“ nicht bedienen. Als Ersatz wird die Haltestelle "Büchenau Pfarrzentrum“ angefahren.

Spessart

Die Linie 101 bedient ab 13 Uhr in Spessart nur noch die Haltestelle „Spessart Rotes Haus“. Die Haltestellen „Spessart Strauß“, "Spessart Brünnäckerweg“, "Spessart Schottmüllerstraße“ und "Spessart Wasserwerk“ sind bis Samstag, 10 Uhr, ersatzlos aufgehoben. Von 16 Uhr bis 20 Uhr wird die Haltestelle "Ettlingen Albgaubad“ nicht mehr bedient.

Zwischen 17 Uhr und 19.30 Uhr wird ein gesonderter Pendelverkehr im 5-min-Takt nach Spessart eingerichtet, der von 20.30 Uhr bis 23.30 Uhr wieder in Richtung Ettlingen fährt. Die Linie 101 verkehrt bis gegen 1 Uhr stündlich von und nach Völkersbach.

Samstag, 18. Februar

Östringen

Die Linie 705 fährt regulär bis 13 Uhr. Die nachfolgende letzte Fahrt von/nach Östringen entfällt. Die Linie 132 ist nicht betroffen und verkehrt regulär.

Schöllbronn

Die Linie 101 wird ab 11 Uhr innerörtlich umgeleitet und bedient in Schöllbronn nur noch die Haltestellen "Schöllbronn Hinter der Kirche“, "Schöllbronn Schwester- Baptista-Straße“ und "Schöllbronn Schwimmbad“ sowie die Ersatzhaltestelle in der Mittelbergstraße/ Ecke Moosbronner Straße. Die Haltestellen "Schöllbronn Breuerstraße“, "Schöllbronn Schule“ und "Schöllbronn Stefanienstraße“ sind bis 21 Uhr ersatzlos aufgehoben.

Faschingsumzug Archivbild 2020 | Bild: Hajo Of

Von 11 Uhr bis 15 Uhr wird die Haltestelle "Ettlingen Albgaubad“ nicht mehr bedient. Zwischen 11 Uhr und 14.30 Uhr wird ein gesonderter Pendelverkehr im 10-min-Takt nach Schöllbronn eingerichtet, der von 16 Uhr bis 18.30 Uhr wieder in Richtung Ettlingen verkehrt. Die Linie 101 fährt bis gegen 1 Uhr stündlich von und nach Völkersbach.

Weitenung (Bühl)

Die Linie 272 kann von 11.45 Uhr bis 16 Uhr die Haltestellen "Weitenung Tankstelle Huck“, „Weitenung Witstunger Straße“, "Weitenung Post“, "Weitenung Kirchstraße“ und "Weitenung Wiesenweg“ nicht bedienen. Die Linie 261 fährt ab 13.30 Uhr die Haltestellen "Weitenung Friedhof“, "Weitenung Tankstelle Huck“ und "Müllhofen“ nicht an.

Sonntag, 19. Februar

Bühl

Die Linien 263, 264, 7135 und X44 werden zwischen 12 Uhr und 17 Uhr innerörtlich umgeleitet. Die Haltestellen "Bühl Rathaus“, "Bühl Tankstelle Jäger“, "Bühl Bühlertalstr./ Hauptstr.“, "Bühl Erich-Burger-Heim“ und "Altschweier Grautenbach“ sind in diesem Zeitraum ersatzlos aufgehoben. Die Linien 264 und 7135 bedienen ersatzweise die Haltestelle "Bühl Gymnasium“.

Hambrücken

Die Linie 125 wird im Abschnitt zwischen Waghäusel Bahnhof und Bruchsal Bahnhof von 11 Uhr bis 14 Uhr und von 16 Uhr und 19 Uhr auf einen 20-min-Takt verdichtet. Von/nach Bruchsal verkehren weitere Verdichterfahrten nach Hambrücken Ortsmitte.

Karlsdorf

Die Linie 125 wird zwischen 13 Uhr und 17 Uhr innerörtlich umgeleitet. Die Haltestellen "Karlsdorf Rathaus“ und „Karlsdorf Ostendstraße“ sind in diesem Zeitraum aufgehoben. In der Salinenstraße wird in Höhe der Turnhalle eine Ersatzhaltestelle eingerichtet.

Montag, 20. Februar

Ettlingen

Die Linien 104, 105, 107, 109 und 110 werden von 12 Uhr bis 17.30 Uhr innerörtlich umgeleitet. Die Haltestellen "Ettlingen Erbprinz/Schloss“ und "Ettlingen Rathaus II“ sind ersatzlos aufgehoben, stattdessen bedienen die Linien ersatzweise die Haltestelle "Ettlingen Eichendorffgymnasium“. Die Linie 112 verkehrt an diesem Tag nur bis 12 Uhr.

Neuburgweier

Die Linie 106 startet und endet von 12 Uhr bis 18 Uhr an der Ersatzhaltestelle "Mörsch Hertzstraße“ in der Hertzstraße. Die Haltestellen "Neuburgweier Mitte“ und "Neuburgweier Breslauer Straße“ sind in diesem Zeitraum ersatzlos aufgehoben.

Neudorf

Die Linie 124 beginnt und endet zwischen 11 Uhr und 17.30 Uhr bereits an der Haltestelle Graben Bahnhof. Die Haltestellen "Neudorf Amalienstraße“, "Neudorf Polizei“, "Neudorf Kirche“ und "Neudorf Festplatz“ sind in dieser Zeit ersatzlos aufgehoben.

Archivbild 2018 © Paul Needham / www.paulneedham.de | Bild: Paul Needham

Odenheim

Die Linie 134 bedient zwischen 13 Uhr und 19 Uhr nicht den Abschnitt von Östringen Freibad bis Tiefenbach West. Sämtliche Haltestellen in Östringen und Odenheim sind in diesem Zeitraum für die Linie 134 ersatzlos aufgehoben. Die Busse der Linie 134 werden ab Tiefenbach ersatzweise überörtlich an den Bahnhof Menzingen umgeleitet.

An der Haltestelle "Menzingen Bahnhof“ besteht somit an diesem Tag alternativ der Umstieg von und zu den Zügen der S32 in Richtung Bruchsal und Karlsruhe.

Reichental

Zwischen 13.30 Uhr und 15.30 Uhr beginnt und endet die Linie 242 an einer Ersatzhaltestelle auf dem Parkplatz am Ortseingang Reichental. Die Haltestellen „Reichten tal Johannesplatz“, „Kaltenbronn Orgelfelsenhaus“, "Kaltenbronn Rankhütte“, „Kaltenbronn Kreuzle“, „Kaltenbronn Schwarzmisshütte“ und „Kaltenbronn“ sind in diesem Zeitraum ersatzlos aufgehoben.

Rheinsheim

Die Linie 193 beginnt und endet an diesem Tag ab 10.30 Uhr bereits an der Haltestelle „Philippsburg Marktplatz“. Die Haltestelle "Rheinsheim Festplatz“ ist in diesem Zeitraum ersatzlos aufgehoben. Alternativ kann Rheinsheim mit den Zügen der S33 erreicht werden.

Dienstag, 21. Februar

Baden-Baden

Zwischen 14 Uhr und 18 Uhr kommt es zu größeren Einschränkungen im Busverkehr in Oos. Die Haltestelle "Baden-Baden Bahnhof“ ist in diesem Zeitraum aus Richtung Innenstadt nicht erreichbar. Für die Linien 201, 203, 205, 216 (von/nach Neuweier), 244 und X45 wird im Bahnweg bzw. der Güterbahnhofstraße im Bereich des Busdepots eine Ersatzhaltestelle eingerichtet.

Die Haltestellen "Baden-Baden Sinzheimer Straße“ und "Baden- Baden Wörthstraße“ können von diesen Linien nicht bedient werden. Die Linien 212 und 216 (von/nach Haueneberstein) verkehren ab der regulären Haltestelle "Baden-Baden Bahnhof“ mit einem Pendelbus.

Die Linie 285 verkehrt ebenfalls regulär ab der Haltestelle "Baden- Baden Bahnhof“ und wird überörtlich umgeleitet. Die Haltestellen "Baden-Baden Sinzheimer Straße (Süd)“, "Baden-Baden Charles-de-Gaulle-Platz“ und "Baden-Baden Königsberger Straße“ können von der Linie 285 nicht bedient werden. Die Linie 206 verkehrt im Sperrzeitraum mit allen Fahrten ab der Haltestelle "Baden-Baden Schweigrother Platz“ über die Balger Straße.

Archivbild 2018 | Bild: Hans-Joachim Of

Die Haltestellen "Baden-Baden Schußbachstraße“, "Baden-Baden Römerweg“ und "Baden-Baden Wörthstraße“ können nicht bedient werden. Die Linien 218 und 243 bedienen zusätzlich die Haltestelle "Baden-Baden Schweigrother Platz“ und werden anschließend direkt nach Iffezheim und Haueneberstein umgeleitet.

Die Haltestellen "Sandweier Autobahnkirche“, "Iffezheim Industriegebiet“, "Haueneberstein Karlsruher Straße“ und "Haueneberstein Waldstraße“ können nicht bedient werden. Die Linie 243 bedient zusätzlich die Haltestelle "Haueneberstein Siemensstraße“.

Büchenau (Bruchsal)

Die Linien 185, 186 und 187 werden zwischen 12.30 Uhr und 17 Uhr überörtlich umgeleitet. Die Haltestellen "Büchenau Im Grün“, "Büchenau Schule“, "Büchenau Pfarrzentrum“ und "Büchenau Verwaltungsstelle“ können nicht bedient werden und sind aufgehoben.

Auf der K3501 wird im Bereich der Einmündung zur Mehrzweckhalle eine Ersatzhaltestelle eingerichtet. Dort beginnt/endet die Linie 187 im oben genannten Zeitraum.

Ottenau (Gaggenau)

Die Linie 214 kann in Fahrtrichtung Baden-Baden die Haltestelle "Ottenau Marxstraße“ zwischen 11 Uhr und 16 Uhr nicht bedienen und hält ersatzweise in der Beethovenstraße im Einmündungsbereich der Marxstraße.

Reichenbach (Waldbronn)

Die Linie 155 wird von 11 Uhr bis Betriebsschluss innerörtlich umgeleitet. Die Haltestellen „Reichenbach Albtherme“, "Reichenbach Kulturtreff“, „Reichenbach Friedenstraße“ und "Reichenbach Monmouthplatz/Kurhaus“ sind in diesem Zeitraum ersatzlos aufgehoben. Für die Haltestelle "Busenbach Rathausmarkt“ wird eine Ersatzhaltestelle nördlich des Kreisverkehrs in der Ostendstraße eingerichtet. Alle Fahrten werden über die zusätzlich bediente Haltestelle „Reichenbach Sportzentrum“ in Richtung Ermlisgrund geführt.

Die Fahrten von/nach Etzenrot bedienen anschließend lediglich die Haltestellen "Reichenbach Friedhof“, "Reichenbach Albert-Schweitzer-Schule“, „Reichenbach Nelkenstraße“ und "Reichenbach Kurhaus/Etzenroter Straße“. Ubstadt: Die Linie 132 wird zwischen 13 Uhr und 17.30 Uhr innerörtlich umgeleitet. Die Haltestellen "Ubstadt Stettfelder Straße“ und "Ubstadt Rathaus“ sind in dieser Zeit ersatzlos aufgehoben. Ersatzweise bedient die Linie 132 die Haltestelle "Ubstadt Stachus“.