19. Oktober, 14.44 Uhr: Brandursache geklärt

Mittlerweile ist die Ursache des Brandes in Wiesloch geklärt. Das Feuer wurde durch einen falsch entsorgten Akku ausgelöst. Das gab der AVR Recyclinghof in einer Pressemitteilung bekannt. Die Deponie muss bis auf weiteres geschlossen bleiben. Bereits am 10. Juli brach aus demselben Grund ein Feuer in einem Recyclinghof in Oberderdingen aus.

"Batterien und Akkus dürfen auf keinen Fall über die Abfallbehälter entsorgt werden - weder lose noch in Elektrogeräten. Batterien und Elektrogeräte können an den dafür vorgesehenen Sammelstellen, also auf allen AVR Anlagen in Sinsheim, Wiesloch, Ketsch und Hirschberg oder im Fachhandel, gebührenfrei abgegeben werden. Eine Liste mit allen Sammelstellen im Rhein-Neckar-Kreis stellt die AVR Kommunal auf ihrer Homepage zur Verfügung", so der AVR-Hof.

Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur (dpa)

12.53 Uhr: Brand in Wiesloch gelöscht

Wie die Polizei Mannheim in einer Pressemitteilung erklärt, konnte der Brand auf dem Recyclinghof mittlerweile gelöscht werden. Die Feuerwehr sei aber weiterhin für Nachlöscharbeiten vor Ort. Diese können wohl noch mehrere Stunden andauern.

"Wie es zu dem Brand kam und wie hoch der entstandene Sachschaden ist, ist derzeit noch nicht bekannt. Verletzt wurde nach ersten Erkenntnissen niemand. Anwohner werden weiterhin aufgefordert, Fenster und Türen geschlossen zu halten", so die Polizei.

12 Uhr: Brand in der AVR Anlage in Wiesloch unter Kontrolle

Laut diversen Medienberichten zufolge soll der Brand in der AVR Anlage in Wiesloch drei Lagerhallen betreffen in denen Elektroschrott, Batterien und Öl gelagert werden. Die Feuerwehr habe zunächst Probleme mit der Wasserversorgung gehabt, da die Wasserhydranten zu weit weg gewesen seien. Mittlerweile sei der Brand jedoch unter Kontrolle, aktuell werden Löscharbeiten durchgeführt. Ferner kann es noch zu Sehbeeinträchtigungen auf der A6 zwischen Heilbronn und Mannheim kommen.

10.55 Uhr: Keine Schadstoffe in der Luft

In einer Pressemitteilung informiert die Freiwillige Feuerwehr Walldorf darüber, dass während der Messungen keine Schadstoffe festgestellt wurden. Türen und Fenster sollten aufgrund der Geruchs jedoch weiter geschlossen bleiben. Die Löscharbeiten dauern weiter an. Ebenso gilt im Bereich der Straße Bruchwiese weiterhin eine Straßensperrung. Über Verletzte gibt es nach Auskunft der Polizei noch keine Informationen.

10.28 Uhr: Alarm-Apps ausgelöst

Laut Feuerwehr wurde für die betroffenen Gegenden ein Alarm ausgelöst. Das Gebiet rund um den Recyclinghof sollte weitläufig umfahren werden. Es werden aktuell auch Schadstoffmessungen durchgeführt.

Bild: Screenshot@Facbook

17.Oktober, 9.22 Uhr: Großbrand in Wiesloch - starke Rauchentwicklung

Nach Informationen von Polizei und Feuerwehr wurde der Brand am Dienstag, 15. Oktober, gegen 8 Uhr, gemeldet. Wie die Polizei weiter mitteilt kann es zu Verkehrsbeeinträchtigungen rund um die Straße Bruchwiese kommen, wo sich der Recyclinghof befindet. Anwohner von Walldorf und Wiesloch sollen Türen und Fenster geschlossen halten. Es kann zu Geruchsbelästigungen in Wiesloch, Walldorf und Nußloch kommen.