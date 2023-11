Im Zuge des Unfalls kam der mit Mineralwasser beladene Lkw samt Anhänger nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr sich im Graben fest. Der Fahrer wurde anschließend vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht, so eine Sprecherin der Polizei Mannheim.

Über seinen Gesundheitszustand lagen am Nachmittag keine näheren Informationen vor. Der Verkehr auf der Autobahn in Richtung Heilbronn war durch die Unfallaufnahme auf dem Standstreifen nicht beeinträchtigt. Ein Abschleppunternehmen rückte an, um den festgefahrenen Lkw zu bergen.