Durch die langanhaltende Trockenheit besteht erhöhte Waldbrandgefahr in der Region. Untergrombach reagiert darauf, und verbietet das Grillen am Baggersee. Außerdem appelliert die Gemeindeverwaltung an Vernunft der Bürger Abstandsregeln einzuhalten.

Das Grillen am Baggersee in Untergrombach ist verboten: Aufgrund der langanhaltenden Trockenheit besteht erhöhte Waldbrandgefahr.

Nach wie vor ist der Untergrombacher Baggersee ein beliebter Treffpunkt nicht nur für die Bruchsaler. Auch zahlreiche Gäste aus der Region reisen an, um einen Tag am See zu verbringen. Durch die große Zahl der Besucher können die nach wie vor geltenden Abstandsregeln nicht eingehalten werden. Darauf hat die Stadtverwaltung Bruchsal schon in der vergangenen Woche hingewiesen und an die Vernunft der Besucher appelliert.

Zahl der Stellplätze wurde auf Hälfte reduziert

Als erste Maßnahme, um das dichte Gedränge rund um den See einzudämmen, wurde die Zahl der Stellplätze auf dem zum See gehörenden Parkplatz auf die Hälfte reduziert. Diese Regelung wird auch in den kommenden Ferienwochen beibehalten.

Ebenfalls bleibt, dass die Zufahrtsstraßen ab Belegung des Parkplatzes nur noch für den Anliegerverkehr freigegeben sind. Verstärkt werden außerdem die Kontrollen an den Zufahrtsstraßen durch den Gemeindevollzugsdienst.

Zudem werden die Naturschutzzonen ab sofort mit Bauzäunen abgesperrt, um das Biotop am See zu schützen. Hintergrund hierfür ist, dass die aufgehängten Hinweisschilder nicht beachtet worden sind und das Areal trotz eines Verbotes betreten wurde.