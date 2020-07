Nach rund 40 Jahren wurden die "Wolkenmacher", die beiden Kühltürme des AKW Philippsburg, am 14. Mai gesprengt. Wer das Spektakel verpasst hat oder etwas wehmütig über das Ende der Wahrzeichen der Region ist, muss nicht traurig sein: Am 18. Juli können sich Bürger ein etwa handtellergroßes Bruchstück der Stahlbeton-Kolosse für zu Hause sichern. Interessierte sollten aber schnell sein, denn: Aufgrund Corona wird es feste Termine für die Abholung geben - und die sind mittels vorheriger Anmeldung begrenzt.

In einer einmaligen Aktion stellt der Kraftwerksbetreiber EnBW am Samstag, 18. Juli, von 11 bis 14 Uhr "in begrenztem Umfang Teile des entstandenen Betonbruchs als Erinnerungsstücke für die Bevölkerung zur Verfügung", erklärt das Unternehmen in einer Pressemeldung. "Ich freue mich sehr, dass nun alle Formalitäten geklärt sind und wir solche Bruchstücke an die Bürger der Region ausgeben können", so Jörg Michels, Geschäftsführer der EnBW-Kernkraftsparte.

Sorgen vor Strahlung müsse man dabei keine haben: "Wir haben uns durch externe Prüfungen erneut bestätigen lassen, dass die Bruchstücke stofflich vollkommen unbedenklich sind", so Michels.

Das muss beachtet werden

Damit die Ausgabe unter dem Aspekt Corona-Schutz geordnet ablaufen kann und da nicht nur die Menge der abzugebenden Bruchstücke begrenzt ist, sondern auch die Anzahl der an der Ausgabestelle zulässigen Personen, gelten für die Abholung einige Regeln und Voraussetzungen:

Abgabe nur an volljährige Personen

Pro Person eine Abgabe von maximal zwei Bruchstücken

Interessenten müssen sich für die Abholung vorher online anmelden unter www.enbw.com/kuehltuerme

Der Zutritt beziehungsweise die Zufahrt zur Ausgabestelle wird sich auf der sogenannten "Baustelleneinrichtungsfläche" im Zufahrtsbereich des Philippsburger Kraftwerksgeländes befinden. Zugang erhalten nur angemeldete Personen

Vor Ort muss eine klare Wegeführung eingehalten werden. Autofahrer fahren an der Ausgabestelle vorbei und erhalten ihr Erinnerungsstück durch das Autofenster, für Fußgänger wird es eine separate Ausgabestelle geben. Radfahrer stellen ihr Fahrrad außerhalb der Fläche ab und reihen sich bei den Fußgängern ein

Auf der gesamten Fläche - auch in den Autos - ist das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes Pflicht. Alle weiteren Regeln werden an die angemeldeten Personen sowie vor Ort kommuniziert

Das könnte Sie auch interessieren Philippsburg Region Karlsruhe von oben: Luftige Ausblicke auf das AKW Philippsburg - eine Bilderstrecke