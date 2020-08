In vielen Städten wurden die Demonstrationen zum Christopher-Street-Day (CSD) aufgrund Corona abgesagt - nicht in Mühlhausen. Im kleinen Städtchen im Rhein-Neckar-Kreis wurde beim "Dorf Pride" mit bunten Farben für die Rechte queeren Community demonstriert. 500 aktive Teilnehmer und viele Zuschauer machten das Event einmalig.

Es war sicher das Ereignis des Jahres in der beschaulichen 8.500-Einwohner-Gemeinde Mühlhausen. Am vergangenen Sonntag fand zum ersten Mal im Südwesten eine friedliche Pride-Demonstration - analog dem bekannten "Christopher-Street-Day" - auf dem Land statt. Nach Angaben von Peter Albrecht, dem Revierleiter der Polizei Wiesloch, waren über 500 aktive Teilnehmer bei dieser friedlichen Demonstration unterwegs.

Das vielköpfige Organisationsteam um Simona Maier, aktuelle Badische Weinprinzessin und Trans-Aktivistin aus dem Ort, hatte zusammen mit Politikwissenschaftlerin Hannah Illgner alle queeren Menschen aus der Region aufgerufen, "in den Kraichgau und das wunderschöne, bunte Mühlhausen" zu kommen.

"Lasst uns gemeinsam auf die Straße gehen. Loud, out and proud, solidarisch und unterstützend, alle gemeinsam für die Rechte von Lesben, Schwulen, Bisexuellen, Transgender, Intersexuellen oder queeren Menschen", lautete der Aufruf für die Demonstration.

Ihre Motivation? In vielen großen, deutschen Städten wie Berlin, Mannheim, Frankfurt, Karlsruhe oder Stuttgart hätten sich CSD-Demos als fester, queerpolitischer Akt und gemeinschaftliche Aktion etabliert.

"Aber queere Menschen leben nicht nur in Großstädten, sondern überall, auch auf dem Land", so Maier. Manche wollen oder können nicht einfach in die nächstgrößere Stadt ziehen. Nicht wenige würden sich ganz bewusst dazu entscheiden, in ihrem Heimat- oder Wunschort zu bleiben, denn "dort ist ihr Lebensmittelpunkt, ihre Arbeit, ihre Familie".

Noch vor dem Startschuss dieses besonderen "Sommertagsumzugs" bot sich im Gewerbegebiet ein buntes Bild mit Wagen- und Fußgruppen, Transparenten, Schildern oder Fahnen. Simona Aurelia Maier, die für die Grünen auch in der Kommunalpolitik und im Gemeinderat aktiv ist, begrüßt die Besucherschar mit den Worten: "Vielen Dank, dass ihr hier seid. Wir sind nicht alle gleich, aber alle gleich viel wert".

Man brauche, so die 29-jährige, vielfach ausgezeichnete Weinbaumeisterin, die im Ort die Weinmanufaktur Heiligenstein betreibt, breite Unterstützung, da viele Menschen wegen Hautfarbe oder Geschlecht noch immer diskriminiert würden.

Auch Mühlhausens Bürgermeister Jens Spanberger wirbt in seiner, immer wieder durch Beifall unterbrochenen, Rede für Gleichberechtigung und Toleranz in der Gesellschaft und freute sich, "dass heute in Mühlhausen was los ist". 65 Vereine gibt es im Ort, doch wegen der Corona-Pandemie seien alle Veranstaltungen im Jahre 2020 abgesagt worden. "Kein Weinfest, kein Straßenfest", bedauert der Verwaltungschef.

Der Umzug schlängelte sich – unter Wahrung der Hygienemaßnahmen – durch die lange Hauptstraße in Richtung Rathaus. Zahlreiche Menschen säumten die Straßen und winkten den friedlichen Demonstranten lachend zu.

Auf dem Rathausvorplatz endete die Parade mit Livemusik und Reden zu den Themenfeldern "Chancengleichheit und aktive Teilhabe am gesellschaftlichen Zusammenleben aller Menschen".

Die Organisatorinnen Simona Maier und Hannah Illgner sind am Ende des Tages zufrieden: "Wir sind überwältigt von der Resonanz und vom großen Zuspruch. Das macht Mut für die Zukunft". Es wird wohl nicht der letzte "Dorf Pride" bleiben.

Katrin Hofner vom Organisations-Team informiert: "Unsere Idee und unser Ziel ist es, den Pride-Spirit jedes Jahr in ein anderes badisches Dorf zu tragen. Dies soll für die dort lebenden Menschen, für die Bevölkerung und die Vereine im jeweiligen Ort ein gemeinschaftliches, solidarisches und zusammenschweißendes Event werden. Alle Menschen sollen sich in ihrer Heimat wohl fühlen".