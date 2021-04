vor 46 Minuten Bruchsal E-Klasse in Bruchsal gestohlen und Unfall verursacht: Polizei bittet um Hinweise

Nachdem am Montag "zu unbestimmter Zeit nach 18.30 Uhr" in der Straße "Belvedere" in Bruchsal eine Mercedes E-Klasse entwendet wurde, war eben dieser Wagen gegen 23.15 Uhr in einen Unfall verwickelt, der sich zwischen Bruchsal und Zeutern ereignete. Der Wagen wurde nach dem Unfall ohne Kennzeichen sichergestellt. Der Täter konnte flüchten. Der Sachschaden beträgt rund 2.000 Euro.