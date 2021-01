vor 9 Stunden Graben-Neudorf Säure-Unfall auf Firmengelände in Graben Neudorf

Laut einer Pressemitteilung der Polizei Karlsruhe ereignete sich am Freitag, gegen 13.15 Uhr, auf dem Firmengelände der Ernst-Blickle-Straße in Graben-Neudorf ein Arbeitsunfall mit Säure, in den drei Personen verwickelt waren. Die betroffenen Personen wurden daraufhin in ein Krankenhaus eingeliefert.