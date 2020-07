vor 1 Stunde Waghäusel-Wiesental Die Ruine "Schöndorfer Mühle" bei Waghäusel: Wo einst schon Kaiserin Sissi Station machte

Mitte des 18. Jahrhunderts hatte sich an einer äußerst verkehrsgünstigen Stelle zwischen Neudorf (heute Graben-Neudorf) und Wiesental (heute Waghäusel) eine Mühle und Ziegelhütte zu einem kleinen Wirtschaftszentrum an Bruhrain und Hardt entwickelt - so erfolgreich, dass der "Schönbornmühle" sogar Kaiserin Sissi höchstpersönlich schon einen Besuch abstattete! Heute ist das Gebäude seit 25 Jahren nach einem mysteriösen Brand verfallen - doch schon in naher Zukunft soll es wieder im alten Glanz erstrahlen.