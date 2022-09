Ubstadt-Weiher vor 46 Minuten

"Die Formel 1 des kleinen Mannes" in Ubstadt-Weiher: 24. Hako-Rennen begeistert Zuschauern und Teilnehmer

Das 24. Weihermer Hakorennen in Ubstadt-Weiher bei Bruchsal zog erneut zahlreiche Besucher in seinen Bann. 75 Teams gingen bei der "Formel 1 des kleinen Mannes" in fünf Klassen an den Start. Zusätzlich gab es ein buntes Rahmenprogramm.