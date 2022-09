Linkenheim-Hochstetten vor 1 Stunde

Dachstuhlbrand in Linkenheim-Hochstetten: Haus nicht mehr bewohnbar

Am Mittwochmittag, gegen 12 Uhr, geriet aus bislang noch unbekannten Gründen ein Dachstuhl in der Hauptstraße in Linkenheim-Hochstetten in Brand. Verletzte soll es nach Polizeiangaben nicht gegeben haben. Das Haus ist wegen Einsturzgefahr nicht mehr bewohnbar.