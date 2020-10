vor 1 Stunde Bad Schönborn Nächster Coronafall in Alten- und Pflegeheim: 10 Personen positiv getestet

In Alten- und Pflegeheim "Quellenhof Seniorenpflege" wurden insgesamt zehn Personen positiv auf das Coronavirus getestet. Dies verkündete das Landratsamt Karlsruhe in einer Pressemitteilung am Freitag.