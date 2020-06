vor 39 Minuten Karlsruhe Nach Corona-Verordnung: Freibad in Graben-Neudorf öffnet

Der Sprung ins kühle Nass ist nun bald auch in Graben-Neudorf möglich: Das örtliche Freibad wird nach Corona-Zwangspause am Montag, 15. Juni, für Badegäste öffnen - pro Tag in zwei Schichten à vier Stunden.