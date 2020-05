vor 42 Minuten Karlsdorf-Neuthard Nach Corona in Flüchtlingsunterkunft bei Bruchsal: Alle Personen genesen - Quarantäne aufgehoben

Kein Bewohner in der Flüchtlingsunterkunft "An den Spiegelwiesen" in Karlsdorf-Neuthard - in der Nähe von Bruchsal - ist mehr mit Corona infiziert. Insgesamt waren dort 16 Personen von einer Ansteckung betroffen. Für alle Bewohner der Einrichtung galt eine zweiwöchige Quarantäne. Diese ist nun vorüber und die Geflüchteten dürfen die Unterkunft seit vergangenem Wochenende wieder verlassen.