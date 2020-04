vor 20 Stunden Bruchsal Er behauptete, er hätte Corona: 23-Jähriger bespuckt in Bruchsaler Supermarkt Kunden und Polizisten

Ein 23 Jahre alter Mann hat in Bruchsal in einem Einkaufsmarkt einen Kunden bespuckt, weil dieser ihn auf die Einhaltung des Mindestabstands angesprochen hat. Der 23-Jährige erklärte, er habe Corona, teilte die Polizei am Donnerstag mit.