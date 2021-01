KVV Shuttle-Bus fährt zu Kreisimpfzentren in Bruchsal und Sulzfeld

Wie die Stadt Karlsruhe in einer Pressemitteilung bekannt gibt, wird der Karlsruher Verkehrsverbund (KVV) Shuttle-Busse zu den beiden Kreisimpfzentren (KIZ) in Bruchsal- Heidelsheim und Sulzfeld anbieten. Das Fahrplanangebot wurde auf die Öffnungszeiten der Impfzentren ausgerichtet und kann über die Website des KVV abgerufen werden. Die Fahrten starten ab dem 22. Januar vom Bahnhof Bruchsal und vom Bahnhof Sulzfeld.

In Abstimmung mit dem Landkreis Karlsruhe und zwei Verkehrsunternehmen wurden Busverkehre eingerichtet, welche die Fahrgäste von den Bahnhöfen Bruchsal beziehungsweise Sulzfeld bis in die unmittelbare Nähe der Eingänge der beiden KIZ bringen und dort wieder abholen.

In Heidelsheim hat der Landkreis das Impfzentrum im ehemaligen Praktiker-Markt errichtet, in Sulzfeld befindet sich die Einrichtung in der früheren E.G.O-Halle. Vom 22. Januar bis einschließlich 5. Februar ist das Fahrtangebot aufgrund der eingeschränkten Öffnungszeiten der KIZ auf die Betriebstage mittwochs, freitags und sonntags begrenzt.

Für die Zeit nach dem 5. Februar werden die Fahrpläne dann den Betriebszeiten in den Impfzentren entsprechend angepasst. Der KVV wird seine Fahrgäste rechtzeitig über die Änderungen bei Fahrplan und Öffnungszeiten informieren, so dass den jeweiligen Fahrtwünschen entsprochen werden kann.

Fahrten vom Bahnhof Bruchsal

Die Abfahrten zum Impfzentrum Heidelsheim erfolgen ab kommenden Freitag, 22. Januar, am Bahnhof Bruchsal, im hinteren Bereich von Steig 1, jeweils zur vollen und halben Stunde. Damit sind auch zeitnahe Übergänge von den Stadtbahnen der Linien S31 und S32 von Odenheim beziehungsweise Menzingen gegeben.

Ohne Zwischenhalt wird nach zehn Minuten Fahrzeit das Impfzentrum im ehemaligen Praktiker-Markt erreicht.

Die Rückfahrten von dort erfolgen jeweils um 10 nach und 40 nach. Mittwochs und sonntags findet die erste Hinfahrt ab Bahnhof Bruchsal um 8 Uhr und die letzte Rückfahrt am Impfzentrum um 13.10 Uhr statt. Freitags geht es um 12 Uhr am Bahnhof Bruchsal los, die letzte Rückfahrt am Impfzentrum startet um 17.10 Uhr.

Fahrten vom Bahnhof Sulzfeld

Vom Bahnhof Sulzfeld fahren die Busse jeweils zu den Minuten 28 und 48 ab und erreichen sechs Minuten später das Impfzentrum im Ort.

Damit sind kurze Übergänge von den zur Minute 23 und 43 ankommenden Stadtbahnen der Linie S4 von Bretten geschaffen. Die Rückfahrten am Impfzentrum starten zu den Minuten 03 und 23. Dadurch sind ebenfalls attraktive Umstiege auf die Stadtbahnen in Richtung Bretten gegeben sind.

Diese fahren am Bahnhof zu den Minuten 15 und 36 ab. Mittwochs und sonntags ist die erste Hinfahrt ab Sulzfeld Bahnhof um 7.48 Uhr, die letzte Rückfahrt am Impfzentrum erfolgt um 13.03 Uhr. Freitags geht es um 11.48 Uhr am Bahnhof Sulzfeld los, die letzte Rückfahrt am Impfzentrum startet um 17.03 Uhr.