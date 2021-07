vor 1 Stunde Bruchsal / Sulzfeld KIZ Bruchsal-Heidelsheim und Sulzfeld: Freie Impfstoffwahl und keine Terminvereinbarung mehr nötig

Für die Erstimpfung an den Kreisimpfzentren in Bruchsal-Heidelsheim und Sulzfeld ist ab sofort keine Terminvereinbarung mehr notwendig. Das gibt das Karlsruher Landratsamt in einer Pressemitteilung bekannt. Stattdessen können Impfwillige täglich zwischen 9 bis 18 Uhr einfach vorbeikommen und sich dann einen Impfstoff aussuchen. Verfügbar sind die Impfstoffe von Astra-Zeneca, Biontech/Pfizer, Johnson &Johnson sowie Moderna. Auch eine Vorziehung des Zweitimpftermins ist damit möglich.