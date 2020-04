vor 59 Minuten Bretten Erster Corona-Fall: Brettener Gemeinschaftsunterkunft steht unter Quarantäne

In einer Gemeinschaftsunterkunft für Asylbewerber und Obdachlose in Bretten hat es am Mittwoch einen ersten Corona-Fall gegeben. Die Einrichtung wurde vorsorglich unter Quarantäne gestellt.