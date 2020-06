Vier Corona-Fälle an Brettener Gymnasium: Schule bis Mittwoch geschlossen

Am Edith-Stein-Gymnasium in Bretten wurden drei Schüler einer Kursstufe und eine Lehrerin positiv auf das Corona-Virus getestet. Aus diesem Grund bleibt die Schule bis einschließlich Mittwoch, 1. Juli, geschlossen.

Nach den positiven Testergebnissen findet vorerst bis Mittwoch kein Präsenzunterricht statt. "Stattdessen wird der bisher praktizierte, digitale Fernlern-Unterricht wieder aufgenommen", erklärte Schulleiter Daniel Krüger.

Auch wenn die Schließung laut Gesundheitsamt nicht zwingend notwendig wäre, legt Oberbürgermeister Martin Wolff Wert darauf, die größtmöglichen Sicherheitsvorkehrungen zum Schutz aller zu treffen, zumal es eine gute digitale Alternative zum Präsenzunterricht gibt.

"Die Situation zeigt uns, dass es auch weiterhin notwendig ist, die Sicherheitsvorschriften und Abstandsregeln umfassend einzuhalten", erklärte Wolff. Das Gesundheitsamt wird nun im Rahmen seiner Arbeit den Ursprungsherd der Infektionen ermitteln.

Bereits in der vergangenen Woche seien die Schülerinnen und Schüler des betroffenen Kurses und weitere Schüler getestet worden. "Die Ergebnisse weiterer Tests liegen erst am Dienstag vor", gibt die Stadt Bretten in einer Pressemeldung bekannt.