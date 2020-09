vor 1 Stunde Bruchsal Corona-Verstoß in Bruchsal: Disko-Betreiber droht Bußgeld

In einem Bußgeldverfahren muss sich nun der Verantwortliche einer Diskothek in Bruchsal verantworten. Er hatte bereits am Donnerstag, 30. August, eine Tanzveranstaltung ausgerichtet, die nach der Corona-Verordnung verboten war.